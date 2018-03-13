Лидер «Автодора» Кларк может покинуть команду по окончании сезона

По информации источника, 25-летний американец имеет предложения от нескольких клубов чемпионата Турции, а также от бывшей команды Кларка — казанского УНИКСа.

"К нам действительно обращались несколько иностранных команд по поводу контракта Кларка. Мы приняли решение оставить его в команде до конца сезона. При этом есть понимание, что удержать его после окончания контракта вряд ли получится", — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Кларк в среднем за матч набирает 16,7 очка, совершает 7,9 подбора и отдает 2,4 передачи.