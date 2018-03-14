«Миннесота» победила «Вашингтон» благодаря 37 очкам Таунса

В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашнем паркете принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и проиграл со счётом 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34). Для «Миннесоты» эта победа стала второй в последних пяти матчах.

Самым результативным игроком матча в составе обеих команд стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов.