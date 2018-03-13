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Данки Мейерса и Миллер-Макинтайра — в bwin топ-10 недели в Лиге ВТБ
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Данки Мейерса и Миллер-Макинтайра — в bwin топ-10 недели в Лиге ВТБ 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам минувшей игровой недели. Третье место рейтинга занимает форвард ВЭФ Каспарс Берзиньш, вколотивший победный данк в кольцо «Калева» после передачи Тима Брауна.
На втором месте перехват и эффектный данк в исполнении разыгрывающего «Пармы» Коди Миллера-Макинтайра, который он выполнил в матче с «Цмоки-Минск». Лучшим моментом недели стал реверс-данк в исполнении форварда ВЭФа Марека Мейерса.
Bwin топ-10 недели в Лиге ВТБ можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.
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