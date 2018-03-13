«Финикс» и Харрисон договорились о полноценном контракте

Руководство «Финикс Санз» и защитник Шакил Харрисон подпишут полноценный контракт, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Согласно договорённости баскетболист останется в команде как минимум до завершения нынешнего сезона.

Харрисон присоединился к команде из Аризоны в середине февраля, проведя большую часть сезона в Лиге развития. Подписав два десятидневных контракта он убедил тренерский штаб «Финикса» дать ему полноценный шанс. В регулярном чемпионате НБА защитник принял участие в 9 матчах, набирая в них 4,2 очка, собирая 1,9 подбора и раздавая 2,9 передачи за 13 минут игрового времени в среднем.