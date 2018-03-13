Ещё
Леонард не успеет восстановиться к игре с «Нью-Орлеаном»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леонард не успеет восстановиться к игре с «Нью-Орлеаном» 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард не примет участия в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана», сообщает Yahoo! Sports. Игрок не успевает восстановиться после травмы бедра и не вернется на паркет в ближайшие дни.
Сам Кавай надеется вернуться в строй в этом сезоне, однако в клубе не могут назвать точную дату его восстановления. Леонард пропустил первые 27 матчей сезона из-за травмы бедра. Затем он провел девять матчей, но следом у баскетболиста выявили частичный разрыв в левом плече. В этом сезоне он принял участие лишь в 9 встречах, в которых в среднем набирал по 16,2 очка, делал по 4,7 подбора и 2,3 передач за игру.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Филадельфия" отыграла отставание в 13 очков и победила "Бруклин" Харрис получил травму в матче с "Детройтом" УНИКС проиграл "Баварии"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение