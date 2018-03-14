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Дабл-дабл Таунса помог «Миннесоте» обыграть «Вашингтон» в матче НБА
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Дабл-дабл Таунса помог «Миннесоте» обыграть «Вашингтон» в матче НБА 

Газета.Ru 14 марта 2018
«Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 116:111 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 37 очков и десяти подборов.
В следующем матче «Миннесота» на выезде встретится с «Сан-Антонио Сперс», а «Вашингтон» в гостях сыграет с «Бостон Селтикс».
НБА. Регулярный чемпионат "Вашингтон Уизардс" (США, Вашингтон) — «Миннесота Тимбервулвз» (США, Миннеаполис) — 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34)
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