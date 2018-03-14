Дабл-дабл Таунса помог «Миннесоте» обыграть «Вашингтон» в матче НБА

«Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 116:111 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 37 очков и десяти подборов.

В следующем матче «Миннесота» на выезде встретится с «Сан-Антонио Сперс», а «Вашингтон» в гостях сыграет с «Бостон Селтикс».

НБА. Регулярный чемпионат "Вашингтон Уизардс" (США, Вашингтон) — «Миннесота Тимбервулвз» (США, Миннеаполис) — 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34)