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Уэстбрук стал вторым игроком НБА с тремя сериями из пяти трипл-даблов подряд
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Уэстбрук стал вторым игроком НБА с тремя сериями из пяти трипл-даблов подряд 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук, набрав 37 очков, совершив 13 подборов и отдав 14 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс», оформил трипл-дабл в пятом поединке подряд. Таким образом, он стал всего лишь вторым игроком в истории лиги, трижды за карьеру продемонстрировавшим такую серию. Ранее подобное удавалось только Оскару Робертсону.
Встреча завершилась выездной победой «Оклахома-Сити» со счётом 132:125. Этот трипл-дабл стал уже 102-м за карьеру Уэстбрука.
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