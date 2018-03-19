Уэстбрук стал вторым игроком НБА с тремя сериями из пяти трипл-даблов подряд

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук , набрав 37 очков, совершив 13 подборов и отдав 14 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс», оформил трипл-дабл в пятом поединке подряд. Таким образом, он стал всего лишь вторым игроком в истории лиги, трижды за карьеру продемонстрировавшим такую серию. Ранее подобное удавалось только Оскару Робертсону Встреча завершилась выездной победой «Оклахома-Сити» со счётом 132:125. Этот трипл-дабл стал уже 102-м за карьеру Уэстбрука.