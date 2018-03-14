«Чикаго» проиграл «Клипперс», Джордан оформил дабл-дабл

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашнем паркете уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 106:112 (27:31, 33:31, 18:28, 28:22). Для «Клипперс» эта победа стала седьмой в последних девяти матчах, и они поднялись на седьмое место в Западной конференции.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Деандре Джордан , оформивший дабл-дабл из 29 очков и 18 подборов. В активе атакующего защитника «Клипперс» Лу Уильямса 26 очков.