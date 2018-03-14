Ещё
Форвард «Кливленда» Джеймс сравнил себя с вином
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форвард «Кливленда» Джеймс сравнил себя с вином 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Lucy Nicholson/Reuters
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс сравнил свою игру в матче с «Финикс Санз» с вином. Слова спортсмена приводит "Советский спорт" со ссылкой на ESPN.
"Можно сказать, что я как вино — с годами становлюсь только лучше.
Считаете, что это связано с более быстрым баскетболом, в который играют команды НБА? О чем вы вообще говорите? Я пытаюсь сказать, что с возрастом становлюсь лучше. Вот и все", — сказал Джеймс.
В матче с «Финиксом» на счету Джеймса трипл-дабл, который помог его команде выиграть со счетом 129:107.
Газета.Ru: последние новости
УНИКС уступил "Баварии" и покинул баскетбольный Еврокубок ЦСКА победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу Четыре ключевых баскетболиста "Химок" не сыграют с "Маккаби" в Евролиге
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение