Форвард «Кливленда» Джеймс сравнил себя с вином

"Можно сказать, что я как вино — с годами становлюсь только лучше.

Считаете, что это связано с более быстрым баскетболом, в который играют команды НБА? О чем вы вообще говорите? Я пытаюсь сказать, что с возрастом становлюсь лучше. Вот и все", — сказал Джеймс.

В матче с «Финиксом» на счету Джеймса трипл-дабл, который помог его команде выиграть со счетом 129:107.