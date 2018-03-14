Форвард «Кливленда» Джеймс сравнил себя с вином 

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс сравнил свою игру в матче с «Финикс Санз» с вином. Слова спортсмена приводит "Советский спорт" со ссылкой на ESPN.
"Можно сказать, что я как вино — с годами становлюсь только лучше.
Считаете, что это связано с более быстрым баскетболом, в который играют команды НБА? О чем вы вообще говорите? Я пытаюсь сказать, что с возрастом становлюсь лучше. Вот и все", — сказал Джеймс.
В матче с «Финиксом» на счету Джеймса трипл-дабл, который помог его команде выиграть со счетом 129:107.