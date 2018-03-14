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17 очков Еловаца вывели «Нижний Новгород» в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА
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17 очков Еловаца вывели «Нижний Новгород» в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА 

Чемпионат.com 14 марта 2018
«Нижний Новгород» на своей площадке переиграл «Кевранос» в ответном матче Кубка Европы ФИБа и вышел в четвертьфинал турнира. Нижегородцы выиграли три четверти из четырёх и одержали закономерную победу во встрече. Итоговый счёт матча — 71:61 (17:17, 19:14, 18:14, 17:16).
Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Стеван Еловац, набравший 17 очков и совершивший 5 подборов. В составе гостей отличились Мохаммед Абукар, набравший 23 очка и Терелл Паркс, на счету которого дабл-дабл — 14 очков и 12 подборов.
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