17 очков Еловаца вывели «Нижний Новгород» в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

«Нижний Новгород» на своей площадке переиграл «Кевранос» в ответном матче Кубка Европы ФИБа и вышел в четвертьфинал турнира. Нижегородцы выиграли три четверти из четырёх и одержали закономерную победу во встрече. Итоговый счёт матча — 71:61 (17:17, 19:14, 18:14, 17:16).

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Стеван Еловац, набравший 17 очков и совершивший 5 подборов. В составе гостей отличились Мохаммед Абукар, набравший 23 очка и Терелл Паркс, на счету которого дабл-дабл — 14 очков и 12 подборов.