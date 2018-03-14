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«Бешикташ» — «Бавария» — 1:3 (обзор)
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«Бешикташ» — «Бавария» — 1:3 (обзор) 

Soccer News 14 марта 2018
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Бешикташем» и «Баварией» (1:3).
Видео: «Бешикташ» — «Бавария».
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