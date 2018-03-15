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Четыре ключевых баскетболиста «Химок» не сыграют с «Маккаби» в Евролиге
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Четыре ключевых баскетболиста «Химок» не сыграют с «Маккаби» в Евролиге 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что баскетболисты Томас Робинсон, Тайлер Ханникат, Андрей Зубков и Дмитрий Соколов не сыграют против «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата Евролиги.
"Робинсон не летит в Тель-Авив. Но не из-за разногласий с тренером, а из-за обострения травмы руки. В матче с «Миланом» Томас неудачно упал на руку, которая совсем недавно была травмирована.
Что касается Ханикатта, Зубкова и Соколова — это наш «лазарет». Точные сроки их возвращения пока неизвестны, но медицинский штаб клуба активно работает над тем, чтобы игроки как можно быстрее вернулись на площадку", — цитирует Астахова газета «Известия».
Встреча между «Химками» и «Маккаби» состоится 15 марта.
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