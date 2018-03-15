Четыре ключевых баскетболиста «Химок» не сыграют с «Маккаби» в Евролиге

"Робинсон не летит в Тель-Авив. Но не из-за разногласий с тренером, а из-за обострения травмы руки. В матче с «Миланом» Томас неудачно упал на руку, которая совсем недавно была травмирована.

Что касается Ханикатта, Зубкова и Соколова — это наш «лазарет». Точные сроки их возвращения пока неизвестны, но медицинский штаб клуба активно работает над тем, чтобы игроки как можно быстрее вернулись на площадку", — цитирует Астахова газета «Известия»

Встреча между «Химками» и «Маккаби» состоится 15 марта.