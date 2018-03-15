«Химки» полетят в Израиль за отмщением

Подмосковные «Химки» 15 марта проведут ключевой матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги — в гостях Алексей Швед и компания сразятся с израильским «Маккаби». Первая встреча команд завершилась обидным поражением россиян на своей арене. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящей встрече, в которой желто-синие постараются взять реванш.

За пять туров до окончания регулярного чемпионата Евролиги спор за последнее проходное место в плей-офф обострился до предела. Если на стыке зимы и весны подмосковные «Химки» уверенно шли в зачетной зоне благодаря серии из пяти побед в шести матчах, то нынче с беспокойством смотрят на группу преследователей. Неудача в Витории и обиднейшее домашнее поражение от «Милана» на минувшей неделе резко сократили дистанцию между желто-синими и сидящими на хвосте соперниками.

Самый агрессивным из них является израильский «Маккаби». И по воле календаря именно в Тель-Авив парни Георгиоса Барцокаса отправляются в рамках очередного игрового дня топ-турнира.

«Минора Мивтахим Арена» — одна из самых горячих точек на баскетбольной карте Старого Света. В ходе сезона там довольно чувствительно «получали по ушам» чемпионы розыгрыша (турецкий «Фенербахче» получил почти десятку), сильнейшая команда Испании, чемпионы Германии и даже «Реал» с «Барселоной».

Под сводами «Минора Мивтахим Арены» хозяева выглядят эдакими Антеями, которые способны подпитываться энергией от родного паркета.

Из 13 побед сезона аж восемь (!) подопечные Невена Спахии одержали в родном 11-тысячнике. И, разумеется, подавляющее большинство из них — при аншлаге. В Израиле, кстати, зрители — это самый настоящий шестой игрок, способный морально подмять под себя судей и даже сбить с толку комиссара и рефери видеопросмотра. Поэтому россиянам стоит морально подготовиться к непрерывному внешнему прессингу с непредсказуемыми (а порой и необъяснимыми) последствиями для игрового сценария.

Впрочем, «Химкам» не привыкать к коварству визави: в матче первого круга именно «Маккаби» нанес вице-чемпионам России первое домашнее поражение сезона, украв позитивный для себя результат на падающем флажке.

Предварительно, правда, израильтяне попробовали спуртануть «на все деньги» еще в середине третьей четверти, когда их атакующий защитник ДеАндре Кейн инициировал отрезок 11:0. Однако тяжелый форвард «Химок» Томас Робинсон ближе к финальной сирене восстановил паритет парой перехватов и доминирующей манерой действий под кольцом. Здесь бы желто-синим, перехватившим моральную инициативу, стоило додавить соперника.

Но у российских снайперов внезапно разом сбился прицел — семь финальных попыток с периметра ушли в молоко. Тогда как разыгрывающий «Маккаби» Пьер Джексон , напротив, поймал смертоносный ритм, «затащив» эндшпиль для Тель-Авива — 77:69.

В грядущей дуэли парням Барцокаса требуется не просто побеждать, но и перекрывать восьмиочковый пассив первого круга — на случай, если с окончанием регулярки команды угодят в «закрутку» по личным встречам.

Такой вариант вполне возможен, ведь сейчас соперников разделяет в таблице всего одна победа. Так что фраза о том, что в Тель-Авиве каждое набранное очко будет на вес золота — отнюдь не художественная фигура речи.

К слову, существует большой вопрос, кто эти очки для россиян будет набирать. В выходные команда провела матч Единой лиги ВТБ в Казахстане без семи (!) игроков основы. Поражение от «Астаны» 79:84 само по себе фатальным не назовешь: в нокаут-раунд банковского турнира «Химки» попадут в любом случае, тогда как с введением формата «финала четырех» итоговая позиция в регулярке теряет ключевое значение.

Но вот лазарет, разросшийся перед вояжем на «Сарыарку», тревожит по-настоящему.

MVP Евролиги в феврале и лучший снайпер турнира уже несколько недель ощущает дискомфорт в голеностопе (из-за этого снайпер пропустил Матч звезд Единой лиги ВТБ) и никак не может прийти в норму. Во многом это объясняет ошибки, допущенные Алексеем в концовке матча с «Миланом», поскольку полчаса интенсивных действий на паркете явно по полной нагрузили ноги баскетболиста.

Скорее всего, Шведа в его нынешнем состоянии «Маккаби» будет опекать максимально жестко и агрессивно — ради победы, как известно, на войне все средства хороши. Выключить Алексея из игры — приоритетная задача для каждой команды. И можно ли иначе относиться к человеку, который держит рекорд Евролиги всех времен по количеству точных трехочковых за сезон?

Сегодня на счету снайпера уже 80 реализованных бросков с периметра — и останавливаться Швед, хочется верить, не собирается.

Израильтяне, кстати, бьют с дуги не хуже: в предыдущем матче против «Анадолу Эфеса» они повторили клубный рекорд сезона, 15 раз отметившись «бомбами». К тому же «Маккаби» лидирует в розыгрыше по среднему количеству подборов за матч (36,8).

Так что для победы россиянам понадобится не только полноценная обойма исполнителей, но и перевес во всех ключевых компонентах игры. В противном случае лидер израильского первенства (15 побед и четыре поражения за полгода) доставит уйму головной боли как Барцокасу, так и его подопечным.

Встреча «Маккаби» — «Химки» начнется в 22:05 по московскому времени.