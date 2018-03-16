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«Химки» обыграли «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
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«Химки» обыграли «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги 

RT на русском 16 марта 2018
В матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российские «Химки» на выезде обыграли израильский «Маккаби» со счётом 94:91. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард Энтони Гилл, набравший 24 очка. У проигравших 25 баллами отметился защитник Пьер Джексон.
Этот успех позволил команде Георгиоса Барцокаса, имеющей в своём активе 15 побед при 11 поражениях, подняться на шестую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги.
Ранее сообщалось, что российские клубы УНИКС и «Зенит» вылетели из баскетбольного Еврокубка на стадии четвертьфинала.
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