«Баскония» разгромила «Жальгирис», Грейнджер набрал 20 очков

«Баскония» добыла разгромную победу над «Жальгирисом» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Испанская команда со стартовых минут поединка захватила инициативу и не отпускала её на протяжении всех 40 минут игрового времени.

Хозяева выиграли три четверти, и лишь в последней позволили себе сбавить обороты. Это, впрочем, не помешало им оформить разгромную победу со счётом 84:64.