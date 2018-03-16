Ещё
«Баскония» разгромила «Жальгирис», Грейнджер набрал 20 очков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Баскония» разгромила «Жальгирис», Грейнджер набрал 20 очков 

Чемпионат.com 16 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
«Баскония» добыла разгромную победу над «Жальгирисом» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Испанская команда со стартовых минут поединка захватила инициативу и не отпускала её на протяжении всех 40 минут игрового времени.
Хозяева выиграли три четверти, и лишь в последней позволили себе сбавить обороты. Это, впрочем, не помешало им оформить разгромную победу со счётом 84:64.
Самым результативным в составе «Басконии» стал Джейсон Грейнджер, набравший 20 очков. У «Жальгириса» 12 очков на счету Кевина Пангоса.
Чемпионат.com: последние новости
Маркканен и Данн не помогут «Чикаго» в матче с «Кливлендом» «Юта Джаз» и сын Джона Стоктона заключили 10-дневный контракт Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение