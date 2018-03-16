«Баскония» разгромила «Жальгирис», Грейнджер набрал 20 очков 

«Баскония» добыла разгромную победу над «Жальгирисом» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Испанская команда со стартовых минут поединка захватила инициативу и не отпускала её на протяжении всех 40 минут игрового времени.
Хозяева выиграли три четверти, и лишь в последней позволили себе сбавить обороты. Это, впрочем, не помешало им оформить разгромную победу со счётом 84:64.
Самым результативным в составе «Басконии» стал Джейсон Грейнджер, набравший 20 очков. У «Жальгириса» 12 очков на счету Кевина Пангоса.