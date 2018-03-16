Ещё
«Торонто» вырвал победу над «Индианой», Валанчюнас заработал дабл-дабл
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Торонто» вырвал победу над «Индианой», Валанчюнас заработал дабл-дабл 

Чемпионат.com 16 марта 2018
В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» был сильнее «Индианы Пэйсерс». Встреча, состоявшаяся в Индианаполисе в «Банкерс Лайф Филдхаусе», завершилась победой гостей со счётом 106:99 (25:27, 24:30, 28:22, 29:20).
В составе канадского клуба самым результативным игроком стал защитник Демар Дерозан, набравший 24 очка. В активе Йонаса Валанчюнаса (16 очков, 17 подборов) и Сержа Ибаки (13 очков, 11 подборов) по дабл-даблу. У «Индианы» лучшим стал Эл Джефферсон, заработавший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. Даррен Коллисон набрал 22 очка, Виктор Оладипо — 18.
«Торонто Рэпторс» одержал 10 победу подряд и 17-ю в последних 18 встречах.
Чемпионат.com: последние новости
Маркканен и Данн не помогут «Чикаго» в матче с «Кливлендом» «Баскония» разгромила «Жальгирис», Грейнджер набрал 20 очков Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение