«Торонто» вырвал победу над «Индианой», Валанчюнас заработал дабл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» был сильнее «Индианы Пэйсерс». Встреча, состоявшаяся в Индианаполисе в «Банкерс Лайф Филдхаусе», завершилась победой гостей со счётом 106:99 (25:27, 24:30, 28:22, 29:20).

«Торонто Рэпторс» одержал 10 победу подряд и 17-ю в последних 18 встречах.