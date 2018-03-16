«Торонто» вырвал победу над «Индианой», Валанчюнас заработал дабл-дабл 

В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» был сильнее «Индианы Пэйсерс». Встреча, состоявшаяся в Индианаполисе в «Банкерс Лайф Филдхаусе», завершилась победой гостей со счётом 106:99 (25:27, 24:30, 28:22, 29:20).
В составе канадского клуба самым результативным игроком стал защитник Демар Дерозан, набравший 24 очка. В активе Йонаса Валанчюнаса (16 очков, 17 подборов) и Сержа Ибаки (13 очков, 11 подборов) по дабл-даблу. У «Индианы» лучшим стал Эл Джефферсон, заработавший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. Даррен Коллисон набрал 22 очка, Виктор Оладипо — 18.
«Торонто Рэпторс» одержал 10 победу подряд и 17-ю в последних 18 встречах.