«Филадельфия» переиграла «Шарлотт», Симмонс заработал трипл-дабл 

В Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева одержали победу со счётом 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24).
Лучшим игроком матча стал разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 15 передач. Центровой Джоэл Эмбиид заработал дабл-дабл из 25 очков и 19 подборов. В активе Марко Белинелли 21 очко. В составе «Шарлотт» лучшим стал Кемба Уокер, отметившийся 24 очками. Гильермо Эрнангомес покинул паркет с 17 очками.