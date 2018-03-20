«Филадельфия» переиграла «Шарлотт», Симмонс заработал трипл-дабл

В Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева одержали победу со счётом 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24).