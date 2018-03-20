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«Филадельфия» переиграла «Шарлотт», Симмонс заработал трипл-дабл
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«Филадельфия» переиграла «Шарлотт», Симмонс заработал трипл-дабл 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Twitter NBA
В Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева одержали победу со счётом 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24).
Лучшим игроком матча стал разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 15 передач. Центровой Джоэл Эмбиид заработал дабл-дабл из 25 очков и 19 подборов. В активе Марко Белинелли 21 очко. В составе «Шарлотт» лучшим стал Кемба Уокер, отметившийся 24 очками. Гильермо Эрнангомес покинул паркет с 17 очками.
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