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«Сан-Антонио» победил «Вашингтон», в активе Олдриджа 27 очков
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«Сан-Антонио» победил «Вашингтон», в активе Олдриджа 27 очков 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Twitter NBA
Во встрече регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Вашингтон Уизардс». Матч состоялся в Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» и закончился победой хозяев — 98:90 (18:18, 32:26, 27:16, 21:30).
Самым результативным игроком стал центровой «Спёрс» Ламаркус Олдридж, набравший 27 очков. Кайл Андерсон отметился 16 очками. В составе «волшебников» по 21 очку в активе Брэдли Била и Келли Убре. Отто Портер и Ян Маинми покинули паркет, набрав по 12 очков.
«Сан-Антонио Спёрс» одержал пятую победу подряд.
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