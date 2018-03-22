«Сан-Антонио» победил «Вашингтон», в активе Олдриджа 27 очков

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Вашингтон Уизардс». Матч состоялся в Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» и закончился победой хозяев — 98:90 (18:18, 32:26, 27:16, 21:30).

«Сан-Антонио Спёрс» одержал пятую победу подряд.