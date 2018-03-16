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«Портленд» победил «Кливленд», «Хьюстон» сильнее «Клипперс»
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«Портленд» победил «Кливленд», «Хьюстон» сильнее «Клипперс» 

LiveSport.Ru 21 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Баскетболисты «Портленда» нанесли поражение «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:105 (29:29, 30:25, 29:23, 25:28).
Наибольший вклад в успех «Трэйл Блэйзерс» внесли Си Джей Макколлум, набравший 29 очков, и Дэмиен Лиллард (24). Морис Харклесс добавил в копилку 17 очков, Эван Тернер и Аль-Фарук Амину — по 11.
У «Кавальерс» 35 очками, 14 подборами и 6 передачами отметился Леброн Джеймс. Кайл Корвер собрал 19 баллов, Джефф Грин — 16.
«Портленд» занимает третье место в таблице Западной конференции (42 победы, 26 поражений), «Кливленд» — четвертый на «Востоке» (39-29).
«Хьюстон» на своей площадке переиграл «Клипперс» — 101:96 (28:26, 19:25, 31:23, 23:22).
Дабл-дабл в составе победителей сделал Клинт Капела (19 + 12 подборов), 24 очка на счету Джеймса Хардена, Эрик Гордон собрал 23 балла.
У «парусников» выделились Тобиас Харрис (29 + 8 подборов), Остин Риверс (20) и ДеАндре Джордан (8 + 18 подборов).
«Хьюстон» лидирует на «Западе» (54-14), «Клипперс» — на девятой строке (37-30).
Другие результаты:
«Индиана» — «Торонто» — 99:106 (27:25, 30:24, 22:28, 20:29) «Атланта» — «Шарлотт» — 117:129 (23:33, 32:30, 24:34, 38:32) «Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 110:118 (32:32, 36:28, 23:23, 19:35) «Мемфис» — «Чикаго» — 110:111 (29:22, 23:30, 23:26, 35:33) «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 98:93 (37:26, 23:32, 18:15, 20:20) «Юта» — «Финикс» — 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22) «Денвер» — «Детройт» — 120:113 (33:29, 32:22, 33:33, 22:29)
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