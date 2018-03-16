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ЦСКА на выезде обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
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ЦСКА на выезде обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Московский ЦСКА одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 81:79 в пользу армейцев, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Андрей Воронцевич, который записал на свой счет 17 очков. У «Фенербахче» лучшим стал Николо Мелли, заработавший 18 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур  "Фенербахче" (Стамбул, Турция) — ЦСКА (Москва, Россия) — 79:81 (23:25, 17:19, 18:10, 21:27)
"Фенербахче": Мелли — 18, Веселы — 13, Уонамэйкер — 11, Нанналли — 10, Датоме — 8, Калинич — 7, Слукас — 6, Томпсон — 4, Гудурич — 2, Дювериоглу, Махмутоглу, Мухаммед
ЦСКА: Воронцевич — 17, Хиггинс — 15, Хайнс — 15, де Коло — 13, Родригес — 10, Хантер — 7, Курбанов — 4, Радд, Фридзон, Вестерманн, Клайберн, Антонов
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