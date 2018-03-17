Бросок Нандо де Коло с финальной сиреной принес ЦСКА победу над «Фенербахче» в Евролиге 

ЦСКА обыграл «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги. Поединок 26-го тура состоялся в Турции и завершился победой «армейцев» со счетом 81:79. Первая половина встреча проходила с небольшим преимуществом ЦСКА. Однако, в третьей четверти турецкий клуб сделал внушительный рывок и к заключительной четверти «Фенербахче» подходили с преимуществом в 4 очка. В решающем отрезке «армейцы» смогли сравнять счет, а точный бросок Нандо де Коло с финальной сиреной принес российскому клубу победу в этом противостоянии. Лучшей результативностью в матче отличился игрок «Фенербахче» Николо Мелли. В составе победителей лучшим оказался Андрей Воронцевич, который принес в актив своей команды 17 очков. В следующем туре ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом», а «Фенербахче» сразится с «Маккаби». Наставник ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями после победы над «Фенербахче»: «Мы добыли победу на характере, это была репетиция. Это послание для нас у нас были плохие и хорошие отрезки. Эта игра доказывает, что мы способны менять игру на ходу, если это требуется», — прокомментировал Итудис.