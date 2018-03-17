«Юта Джаз» и сын Джона Стоктона заключили 10-дневный контракт

Руководство «Юты Джаз» подписало десятидневный контракт с разыгрывающим защитником Дэвидом Стоктоном , сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски . Баскетболист является сыном легендарного защитника «Юты», члена Зала славы Джона Стоктона. Майка с номером последнего выведена из обращения в «Юте Джаз». Стоктон-старший является лидером по количеству передач и перехватов за всю историю НБА.

Что касается его сына, то 26-летний баскетболист в НБА провёл лишь 3 поединка. В основном же он выступал в Лиге развития. Также в его карьере значатся выступления в хорватской «Цедевите» и в чемпионате Новой Зеландии. Нынешний сезон он начинал в фарм-клубе «Сакраменто Кингз» «Рино Бигхорнс».