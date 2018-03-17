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Желько Обрадович: «Все матчи с ЦСКА получаются трудными»
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Желько Обрадович: «Все матчи с ЦСКА получаются трудными» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович отметил, что матчи с ЦСКА никогда не бывают простыми. В 26-м туре регулярного чемпионата Евролиги армейцы на выезде оказались сильнее со счетом 81:79.
— Поздравляю ЦСКА с победой. Я также хочу поблагодарить своих подопечных за старание. Спасибо нашим болельщикам за потрясающую атмосферу, — цитирует официальный сайт Евролиги Обрадрвича. — Игра получилась тяжелой, но с ЦСКА иначе и не бывает. У нас еще четыре игры, так что мы должны продолжать бороться. Я доверяю своим парням.
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