Желько Обрадович: «Все матчи с ЦСКА получаются трудными»

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович отметил, что матчи с ЦСКА никогда не бывают простыми. В 26-м туре регулярного чемпионата Евролиги армейцы на выезде оказались сильнее со счетом 81:79.

— Поздравляю ЦСКА с победой. Я также хочу поблагодарить своих подопечных за старание. Спасибо нашим болельщикам за потрясающую атмосферу, — цитирует официальный сайт Евролиги Обрадрвича. — Игра получилась тяжелой, но с ЦСКА иначе и не бывает. У нас еще четыре игры, так что мы должны продолжать бороться. Я доверяю своим парням.