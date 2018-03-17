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«Оттава» в овертайме победила «Даллас», Радулов отметился голевой передачей
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«Оттава» в овертайме победила «Даллас», Радулов отметился голевой передачей 

Чемпионат.com 23 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате «Оттава Сенаторз» на домашнем льду принимал «Даллас Старз» и победил в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). Победная шайба в активе Майка Хоффмана. Защитник «сенаторов» Эрик Карлссон набрал два очка за голевые передачи.
Для «Оттавы» эта победа стала третьей подряд. «Даллас» продлил свою серию поражений до четырёх матчей.
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов за 21 минуты 26 секунд на льду отдал результативную передачу, нанёс 3 броска в створ и провёл 3 силовых приёма.
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