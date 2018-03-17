«Оттава» в овертайме победила «Даллас», Радулов отметился голевой передачей

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате «Оттава Сенаторз» на домашнем льду принимал «Даллас Старз» и победил в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). Победная шайба в активе Майка Хоффмана . Защитник «сенаторов» Эрик Карлссон набрал два очка за голевые передачи.

Для «Оттавы» эта победа стала третьей подряд. «Даллас» продлил свою серию поражений до четырёх матчей.