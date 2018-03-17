«Оклахома» победила «Клипперс», Уэстбрук оформил 101-й трипл-дабл в карьере 

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил со счётом 121:113 (27:30, 36:26, 26:28, 32:29). «Оклахома» одержала пятую победу подряд.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Тобиас Харрис, набравший 24 очка. Звёздный разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил 101-й трипл-дабл в карьере (16 очков, 10 подборов, 11 передач).
По дабл-даблу в этой игре оформили центровые команд: Деандре Джордан из «Клипперс» (11 очков и 21 подбор) и Стиве Адамс из «Тандер» (18 очков и 14 подборов).