«Оклахома» победила «Клипперс», Уэстбрук оформил 101-й трипл-дабл в карьере

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил со счётом 121:113 (27:30, 36:26, 26:28, 32:29). «Оклахома» одержала пятую победу подряд.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Тобиас Харрис , набравший 24 очка. Звёздный разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил 101-й трипл-дабл в карьере (16 очков, 10 подборов, 11 передач).