Ещё
«Оклахома» победила «Клипперс», Уэстбрук оформил 101-й трипл-дабл в карьере
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Оклахома» победила «Клипперс», Уэстбрук оформил 101-й трипл-дабл в карьере 

Чемпионат.com 22 часа назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил со счётом 121:113 (27:30, 36:26, 26:28, 32:29). «Оклахома» одержала пятую победу подряд.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Тобиас Харрис, набравший 24 очка. Звёздный разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил 101-й трипл-дабл в карьере (16 очков, 10 подборов, 11 передач).
По дабл-даблу в этой игре оформили центровые команд: Деандре Джордан из «Клипперс» (11 очков и 21 подбор) и Стиве Адамс из «Тандер» (18 очков и 14 подборов).
Чемпионат.com: последние новости
«Орландо» победил «Милуоки», прервав серию из пяти поражений Аналитики: ЦСКА на выезде проиграет «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге Дабл-дабл Элегара не спас «Локомотив-Кубань» в матче с «Цмоки-Минск»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение