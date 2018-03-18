Димитрис Итудис: «Радд доказал, что способен помочь ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с форвардом команды Виктором Раддом . Накануне стало известно, что Радд останется в ЦСКА до конца сезона Евролиги. 26-летний баскетболист перешел в столичный клуб всего месяц назад и был заявлен только на игры Евролиги. Все четыре матча за ЦСКА он начинал в качестве резервиста. На его счету в среднем по 6 очков, 7 подборов и одна передача за игру.

— Виктор доказал, что способен помочь нашей команде. Желаю ему, как и всем остальным, оставаться здоровым, — цитирует официальный сайт клуба Итудиса. — Теперь он — еще один из игроков ЦСКА, призванных способствовать достижению всех наших целей.