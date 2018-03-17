ЦСКА продлил контракт с Раддом до конца сезона в Евролиге

ЦСКА воспользовался опцией продления контракт с форвардом Виктором Раддом , сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с американцем будет рассчитано до конца сезона Евролиги.

— Счастлив, что продолжу играть здесь до конца сезона с надеждой на победу в Евролиге, — сказал Радд. — Команда, штаб и болельщики здорово приняли меня, признали частью программы. Восхищен возможности увидеть, как обернется для нас оставшаяся часть сезона.

26-летний баскетболист перешел в столичный клуб всего месяц назад и был заявлен только на игры Евролиги. Все четыре матча за ЦСКА он начинал в качестве резервиста. На его счету в среднем по 6 очков, 7 подборов и одна передача за игру.