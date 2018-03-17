Дабл-дабл Элегара не спас «Локомотив-Кубань» в матче с «Цмоки-Минск»

«Цмоки-Минск» добыли сенсационную домашнюю победу над «Локомотивом-Кубань». Первая половина встречи прошла при преимуществе гостей, что отразилось и на табло, к большому перерыву гости вели со счётом 39:34.

В третьей четверти минчанам удался серьёзный рывок, позволивший им выйти вперёд на четыре очка. В заключительном игровом отрезке основного времени гости отыгрались, переведя матч в овертайм. В дополнительные пять минут удача была на стороне «Цмоки», что позволило им оформить победу со счётом 88:84.