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Дабл-дабл Элегара не спас «Локомотив-Кубань» в матче с «Цмоки-Минск»
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Дабл-дабл Элегара не спас «Локомотив-Кубань» в матче с «Цмоки-Минск» 

Чемпионат.com 7 часов назад
«Цмоки-Минск» добыли сенсационную домашнюю победу над «Локомотивом-Кубань». Первая половина встречи прошла при преимуществе гостей, что отразилось и на табло, к большому перерыву гости вели со счётом 39:34.
В третьей четверти минчанам удался серьёзный рывок, позволивший им выйти вперёд на четыре очка. В заключительном игровом отрезке основного времени гости отыгрались, переведя матч в овертайм. В дополнительные пять минут удача была на стороне «Цмоки», что позволило им оформить победу со счётом 88:84.
Самым результативным в составе победителей стал Девон Сэддлер, набравший 22 очка. У «Локо» 20 очков в активе Дмитрия Кулагина, дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов в активе Фрэнка Элегара.
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