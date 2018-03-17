Баскетболисты «Цмоки-Минск» обыграли «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты белорусского «Цмоки-Минск» в овертайме выиграли у «Локомотива-Кубани» из Краснодара в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Минске в субботу, завершилась победой хозяев со счетом 88:84 (15:16, 19:23, 21:12, 17:21, 16:12). Самым результативным игроком «Цмоки-Минск» стал Девон Саддлер, который набрал 22 очка. В составе гостей отметились Дмитрий Кулагин (20 очков) и Фрэнк Элегар , который сделал дабл-дабл (17 очков, 11 подборов).

"Цмоки-Минск" в следующем матче 25 марта примет «Нижний Новгород», баскетболисты «Локомотива-Кубани» 1 апреля сыграют дома с «Астаной».