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Евгений Кузнецов из-за травмы не сыграет с «Филадельфией»
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Евгений Кузнецов из-за травмы не сыграет с «Филадельфией» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов из-за травмы не сыграет в матче регулярного сезона с «Филадельфией Флайерз», информирует журналист Стивен Уайно.
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