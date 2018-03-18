Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» победить «Чикаго»

В Чикаго в «Юнайтед-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Гости были сильнее со счётом 114:109 (32:31, 37:21, 16:29, 29:28).