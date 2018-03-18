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Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» победить «Чикаго»
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Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» победить «Чикаго» 

Чемпионат.com 18 часов назад
В Чикаго в «Юнайтед-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Гости были сильнее со счётом 114:109 (32:31, 37:21, 16:29, 29:28).
Лучшим игроком матча стал лидер «Кавс» Леброн Джеймс, заработавший трипл-дабл из 33 очков, 12 подборов и 12 передач. Джефф Грин набрал 21 очко, Джордан Кларксон — 19. В составе «Буллз» самым результативным стал форвард Дензел Валентайн, в активе которого 34 очка. По дабл-даблу на свой счёт записали Бобби Портис (15 очков, 15 подборов), Кэмерон Пэйн (13 очков, 10 передач) и Кристиано Фелисио (10 очков, 10 подборов).
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