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«Бруклин» нанес поражение «Мемфису» в НБА
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«Бруклин» без Мозгова нанес поражение «Мемфису» в НБА 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Reuters
"Бруклин Нетс" победил "Мемфис Гризлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 118:115, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей Аллен Крэбб и Карис ЛеВерт отметились 22-я очками. У "Мемфиса" Эндрю Харрисон набрал 19 баллов.
Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.
"Гризлис" проиграли в 20-й раз за последние 21 матч. "Бруклин" выиграл вторую подряд игру.
В другом поединке "Нью-Йорк Никс" выиграл у "Чикаго" (110:92).
НБА. Регулярный чемпионат"Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — "Мемфис Гризлис" (Мемфис) — 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)
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