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Инглс стал рекордсменом «Юты» по количеству трёхочковых за сезон
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Инглс стал рекордсменом «Юты» по количеству трёхочковых за сезон 

Чемпионат.com 7 часов назад
Защитник «Юты Джаз» Джо Инглс установил рекорд команды из Солт-Лейк-Сити по количеству трёхочковых за сезон. В матче с «Сакраменто Кингз» он реализовал дальнюю попытку, которая стала для него 179 в сезоне.
Таким образом австралиец побил рекорд Рэнди Фоя, который тот установил в сезоне-2012/2013. Нынешний регулярный чемпионат стал для Инглса лучшим в карьере. В 70 матчах он набирал 11,3 очка, собирал 4,2 очка и совершал 4,3 передачи в среднем.
Момент, в котором Инглс забил рекордный 179 бросок, можно посмотреть на официальной странице НБА в «Твиттере».
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