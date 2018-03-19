Оренбургская «Надежда» в домашнем матче уступила УГМК из Екатеринбурга 

18 марта оренбургская «Надежда» у себя дома проиграла УГМК из Екатеринбурга в регулярном чемпионате женской баскетбольной Премьер-лиги.
Матч закончился со счетом 64:79 (21:16, 21:11, 16:19, 21:18), сообщает пресс-служба оренбургского клуба. Соперницы оренбурженок с первых минут игры задали высокий темп.
Этот проигрыш оренбурженок стал шестым в регулярном чемпионате. Самым результативным игроком матча у «Надежды» стала Алекс Бентли, набравшая 14 очков, у УГМК 18 очков набрала Майя Мур.
25 марта оренбургский клуб сыграет с «Ивентой из Ижевска».