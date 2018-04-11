«Юта» разгромила «Голден Стэйт» с разницей в 40 очков

В очередном матче предпоследнего игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашнем паркете принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и разгромил их со счётом 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23).

После этой победы «Юта» поднялась на третью строчку в таблице Западной конференции, опережая «Портленд Трэйл Блэйзерс» по дополнительным показателям.

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал защитник «воинов» Клэй Томпсон (23 очка).

В составе «Юты» больше всех очков набрал защитник Донован Митчелл (22).