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«Юта» разгромила «Голден Стэйт»
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«Юта» разгромила «Голден Стэйт» с разницей в 40 очков 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
В очередном матче предпоследнего игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашнем паркете принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и разгромил их со счётом 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23).
После этой победы «Юта» поднялась на третью строчку в таблице Западной конференции, опережая «Портленд Трэйл Блэйзерс» по дополнительным показателям.
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал защитник «воинов» Клэй Томпсон (23 очка).
В составе «Юты» больше всех очков набрал защитник Донован Митчелл (22).
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