21 очко Бриско помогло «Калеву» победить «Автодор» 

Таллинский «Калев» на домашней площадке обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовчане уверенно выиграли первую четверть, но уже во второй уступили с разницей в 14 очков, уйдя на большой перерыв с разницей «-7». Во второй половине встречи гости были близки к тому, чтобы отыграться, но в концовке «Калеву» удалось сделать рывок и сохранить преимущество. Итоговый счёт встречи — 95:89 (21:28, 30:16, 21:22, 23:23).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Айзея Бриско, набравший 21 очко и совершивший 5 результативных передач. В составе саратовской команды отличился Коти Кларк, набравший 23 очка и совершивший 6 подборов.