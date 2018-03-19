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21 очко Бриско помогло «Калеву» победить «Автодор»
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21 очко Бриско помогло «Калеву» победить «Автодор» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Таллинский «Калев» на домашней площадке обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовчане уверенно выиграли первую четверть, но уже во второй уступили с разницей в 14 очков, уйдя на большой перерыв с разницей «-7». Во второй половине встречи гости были близки к тому, чтобы отыграться, но в концовке «Калеву» удалось сделать рывок и сохранить преимущество. Итоговый счёт встречи — 95:89 (21:28, 30:16, 21:22, 23:23).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Айзея Бриско, набравший 21 очко и совершивший 5 результативных передач. В составе саратовской команды отличился Коти Кларк, набравший 23 очка и совершивший 6 подборов.
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