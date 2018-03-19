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«Автодор» уступил «Калеву» в Единой лиге ВТБ
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«Автодор» уступил «Калеву» в Единой лиге ВТБ 

LiveSport.Ru 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Саратовский «Автодор» уступил эстонскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Матч, который прошел в Таллине, завершился победой хозяев паркета со счетом 95:89.
«Калев» (Таллин) — «Автодор» (Саратов) — 95:89 (21:28, 30:16, 21:22, 23:23)
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард саратовского клуба Коти Кларк, который набрал 23 очка. У «Калева» 20 очков набрал разыгрывающий Айзея Бриско.
В регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ «Автодор» идет шестым, а «Калев» занимает одиннадцатое место.
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