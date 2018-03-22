«Майами» разгромил «Нью-Йорк», одержав третью победу подряд

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Майами Хит» на домашнем паркете победил «Нью-Йорк Никс» со счётом 119:98 (27:26, 37:21, 35:30, 20:21). Для «Никс» это десятое поражение в последних 12 матчах. «Майами» одержал третью победу подряд.

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал турецкий центровой «Никс» Энес Кантер , оформивший дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.