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«Майами» разгромил «Нью-Йорк», одержав третью победу подряд
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«Майами» разгромил «Нью-Йорк», одержав третью победу подряд 

Чемпионат.com 1 час назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Майами Хит» на домашнем паркете победил «Нью-Йорк Никс» со счётом 119:98 (27:26, 37:21, 35:30, 20:21). Для «Никс» это десятое поражение в последних 12 матчах. «Майами» одержал третью победу подряд.
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал турецкий центровой «Никс» Энес Кантер, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.
В составе победителей дабл-дабл оформил форвард Келли Олиник (22 очка, 10 передач и 5 подборов).
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