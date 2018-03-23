«Орландо» уступил «Филадельфии», в активе Симмонса дабл-дабл

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» переиграл «Орландо Мэджик». Матч прошёл в Орландо в «Эмвей-центре» и закончился со счётом 118:98 (32:23, 38:26, 25:16, 23:33) в пользу гостей.