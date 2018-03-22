«Шарлотт» вырвал победу над «Бруклином», Ховард оформил дабл-дабл 

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» сломил сопротивление «Бруклин Нетс». Матч состоялся в Нью-Йорке в «Барклайс-центре» и завершился со счётом 111:105 (22:34, 21:28, 32:25, 36:18) в пользу гостей.
Лучшим игроком встречи стал центровой «Хорнетс» Дуайт Ховард, сделавший дабл-дабл из 32 очков и 30 подборов. В активе разыгрывающего Кембы Уокера 24 очка. Джереми Лэмб набрал 17 очков. В составе «Бруклина» самым результативным стал Д’Анджело Расселл, который отметился 19 очками. Крис ЛеВерт покинул паркет с 14 очками.