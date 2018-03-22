«Шарлотт» вырвал победу над «Бруклином», Ховард оформил дабл-дабл

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» сломил сопротивление «Бруклин Нетс». Матч состоялся в Нью-Йорке в «Барклайс-центре» и завершился со счётом 111:105 (22:34, 21:28, 32:25, 36:18) в пользу гостей.