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Бен Симмонс побил рекорд Аллена Айверсона по количеству матчей с 10 передачами
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Бен Симмонс побил рекорд Аллена Айверсона по количеству матчей с 10 передачами 

Чемпионат.com 5 часов назад
Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс побил рекорд экс-игрока команды Аллена Айверсона по количеству матчей с 10 и более результативными передачами в дебютном сезоне.
Симмонс в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (108:94) оформил трипл-дабл из 11 очков, 15 результативных передач и 12 подборов, не допустив ни одной потери. Для Бена этот поединок стал 19-м, в котором он отдал как минимум 10 передач.
Стоит отметить, что последним новичком, которому удалось провести 19 матчей с 10 и более передачами, был разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл в сезоне-2010/11.
Фото доступно на официальной странице ESPN Stats & Info в социальной сети «Твиттер».
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 Ещё 3 источника 
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