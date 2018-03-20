Бен Симмонс побил рекорд Аллена Айверсона по количеству матчей с 10 передачами

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс побил рекорд экс-игрока команды Аллена Айверсона по количеству матчей с 10 и более результативными передачами в дебютном сезоне.

Симмонс в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (108:94) оформил трипл-дабл из 11 очков, 15 результативных передач и 12 подборов, не допустив ни одной потери. Для Бена этот поединок стал 19-м, в котором он отдал как минимум 10 передач.

Стоит отметить, что последним новичком, которому удалось провести 19 матчей с 10 и более передачами, был разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл в сезоне-2010/11.

Фото доступно на официальной странице ESPN Stats & Info в социальной сети «Твиттер».