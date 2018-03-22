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Президент ЦСКА: главные матчи Евролиги впереди
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Президент ЦСКА: главные матчи Евролиги впереди 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал первое место армейцев в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.
"Рад за команду, тренерский штаб и болельщиков — это важная домашняя победа над принципиальным и сильным соперником. Также хочу поздравить своего давнего друга, наставника «Олимпиакоса» Янниса Сферопулоса с днем рождения. Это сильный тренер и порядочный человек", — цитирует Ватутина ТАСС.
По словам президента ЦСКА, первое место в регулярном чемпионате является важным достижением, однако это не главная задача клуба.
"Задача на сезон для ЦСКА — выход в «Финал четырех» Евролиги, и если этого не произойдет, никто не вспомнит наше место в регулярке. Так что главные матчи впереди", — отметил Ватутин.
Также он поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги против «Химок».
"Если помните, я еще в начале сезона говорил вам, что эта команда — претендент на «Финал четырех», и сейчас самое время поздравить подмосковный клуб с первым в его истории участием в плей-офф Евролиги. Уверен, у «Химок» есть потенциал, чтобы на этом не остановиться", — сказал Ватутин.
Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал победу московского ЦСКА над греческим «Олимпиакосом».
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