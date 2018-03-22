Президент ЦСКА: главные матчи Евролиги впереди

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал первое место армейцев в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.

"Рад за команду, тренерский штаб и болельщиков — это важная домашняя победа над принципиальным и сильным соперником. Также хочу поздравить своего давнего друга, наставника «Олимпиакоса» Янниса Сферопулоса с днем рождения. Это сильный тренер и порядочный человек", — цитирует Ватутина ТАСС

По словам президента ЦСКА, первое место в регулярном чемпионате является важным достижением, однако это не главная задача клуба.

"Задача на сезон для ЦСКА — выход в «Финал четырех» Евролиги, и если этого не произойдет, никто не вспомнит наше место в регулярке. Так что главные матчи впереди", — отметил Ватутин.

Также он поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги против «Химок».

"Если помните, я еще в начале сезона говорил вам, что эта команда — претендент на «Финал четырех», и сейчас самое время поздравить подмосковный клуб с первым в его истории участием в плей-офф Евролиги. Уверен, у «Химок» есть потенциал, чтобы на этом не остановиться", — сказал Ватутин.