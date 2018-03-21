25 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Олимпиакос»

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Решающей в матче стала вторая четверть, в которой «армейцам» удался рывок в 7 очков. К перерыву ЦСКА подошёл с преимуществом в «+4» и сумел не растерять его во второй половине встречи. Итоговый счёт матча — 89:81 (23:26, 21:14, 25:22, 20:19).