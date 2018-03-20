Ещё
Саша Обрадович: Выход в финал Кубка Европы важнее поражения в Единой Лиге ВТБ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саша Обрадович: Выход в финал Кубка Европы важнее поражения в Единой Лиге ВТБ 

Советский спорт 2 часа назад
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Реджо-Эмилию»
«Локомотив-Кубань» во вторник в Краснодаре обыграл итальянскую «Реджо-Эмилию» со счетом 82:65 в первом матче полуфинальной серии Кубка Европы до двух побед. 17 марта железнодорожники проиграл «Цмоки» (84:88) в Единой лиге ВТБ.
«Нервная игра, как и ожидалось. Соперник проводил много тактических изменений по ходу матча, мы не всегда хорошо реагировали на них в начале матча, но постепенно нашли свою игру. Понимаем, что победы «Реджо-Эмилии» над УНИКСом, "Зенитом", «Баварией» в этом сезоне неслучайны и серьезно подойдем ко второй игре. Сегодня мы показали не лучший баскетбол, но главное — победа», — приводит РИА «Новости» слова Обрадовича.
Советский спорт: последние новости
Георгиос Барцокас: «Анадолу Эфес», как и «Милан», будет играть без давления 34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть на выезде «Миннесоту» «Маккаби» – «Химки». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018336
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение