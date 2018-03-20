Саша Обрадович: Выход в финал Кубка Европы важнее поражения в Единой Лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» во вторник в Краснодаре обыграл итальянскую «Реджо-Эмилию» со счетом 82:65 в первом матче полуфинальной серии Кубка Европы до двух побед. 17 марта железнодорожники проиграл «Цмоки» (84:88) в Единой лиге ВТБ.