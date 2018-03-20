Саша Обрадович: Выход в финал Кубка Европы важнее поражения в Единой Лиге ВТБ 

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Реджо-Эмилию»
«Локомотив-Кубань» во вторник в Краснодаре обыграл итальянскую «Реджо-Эмилию» со счетом 82:65 в первом матче полуфинальной серии Кубка Европы до двух побед. 17 марта железнодорожники проиграл «Цмоки» (84:88) в Единой лиге ВТБ.
«Нервная игра, как и ожидалось. Соперник проводил много тактических изменений по ходу матча, мы не всегда хорошо реагировали на них в начале матча, но постепенно нашли свою игру. Понимаем, что победы «Реджо-Эмилии» над УНИКСом, "Зенитом", «Баварией» в этом сезоне неслучайны и серьезно подойдем ко второй игре. Сегодня мы показали не лучший баскетбол, но главное — победа», — приводит РИА «Новости» слова Обрадовича.