Ещё
«Фенербахче» победил «Маккаби», Гудурич набрал 23 очка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Фенербахче» победил «Маккаби», Гудурич набрал 23 очка 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Фенербахче» одержал победу над «Маккаби» со счетом 87:73 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал Марко Гудурич, набравший 23 очка.
В составе «Маккаби» 13 очков на свой счет записал Пьер Джексон.
"Фенербахче" идет на втором месте в турнирной таблице Евролиги, набрав 46 очков и отставая на один балл от ЦСКА, у которого в запасе одна игра. «Маккаби» идет на 9-й строчке с 40 очками.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Фенербахче" (Турция) — «Маккаби» Т-А (Израиль) — 87:73 (16:21, 29:15, 29:20, 13:17)
Ф: Гудурич (23), Дэйтом (16), Слоукас (12).
М: Джексон (13), Болден (12), Томас (12).
Спорт-Экспресс: последние новости
"Реал" проиграл "Валенсии", "Панатинаикос" обыграл "Црвену Звезду" "Вашингтон" дома оказался сильнее "Индианы" Каменев проводит первый матч за пять месяцев после перелома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018335
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение