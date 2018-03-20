«Фенербахче» победил «Маккаби», Гудурич набрал 23 очка

«Фенербахче» одержал победу над «Маккаби» со счетом 87:73 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал Марко Гудурич , набравший 23 очка.

В составе «Маккаби» 13 очков на свой счет записал Пьер Джексон

"Фенербахче" идет на втором месте в турнирной таблице Евролиги, набрав 46 очков и отставая на один балл от ЦСКА, у которого в запасе одна игра. «Маккаби» идет на 9-й строчке с 40 очками.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) — «Маккаби» Т-А (Израиль) — 87:73 (16:21, 29:15, 29:20, 13:17)

Ф: Гудурич (23), Дэйтом (16), Слоукас (12).

М: Джексон (13), Болден (12), Томас (12).