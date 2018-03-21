Центровой «Реджо-Эмилии» подвел итоги матча против клуба «Локомотив-Кубань»

"Это был не наш вечер. Мы здорово начали игру, но потом столкнулись с серьезным сопротивлением соперника, который при поддержке своих болельщиков переломил ход игры и показал образцовую игру в защите. Мы потратили много сил, чтобы отыграться, выиграли третью четверть, но не сумели догнать соперника.