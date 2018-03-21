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Центровой «Реджо-Эмилии» подвел итоги матча против клуба «Локомотив-Кубань»
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Центровой «Реджо-Эмилии» подвел итоги матча против клуба «Локомотив-Кубань» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Центровой «Реджо-Эмилии» Риккардо Черви подвел итоги первого матча 1/2 финала Еврокубка против "Локомотив-Кубань".
"Это был не наш вечер. Мы здорово начали игру, но потом столкнулись с серьезным сопротивлением соперника, который при поддержке своих болельщиков переломил ход игры и показал образцовую игру в защите. Мы потратили много сил, чтобы отыграться, выиграли третью четверть, но не сумели догнать соперника.
Да, результат удручающий, но у нас еще есть шансы на выход в финал. Дома мы будем биться как львы. Наша команда сделает все, чтобы вернуться в Краснодар. Надеюсь, что ко второй игре восстановится Амедео. Это очень важный игрок для нашего клуба", — цитирует Черви газета «Известия».
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