Дабл-дабл Гудайтиса не спас «Милан» в матче с «Жальгирисом»

«Жальгирис» добыл победу над «Миланом» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе и на перерыв команды ушли при счёте 34:31 в пользу гостей.

Во второй половине каунассцы оправдали статус фаворита, перехватив инициативу и не отпуская её вплоть до финальной сирены. В конечном итоге «Жальгирис» оформил победу со счётом 77:65.