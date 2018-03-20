Дабл-дабл Гудайтиса не спас «Милан» в матче с «Жальгирисом» 

«Жальгирис» добыл победу над «Миланом» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе и на перерыв команды ушли при счёте 34:31 в пользу гостей.
Во второй половине каунассцы оправдали статус фаворита, перехватив инициативу и не отпуская её вплоть до финальной сирены. В конечном итоге «Жальгирис» оформил победу со счётом 77:65.
Самым результативным в составе победителей стал Аарон Уайт, набравший 16 очков. У «Милана» дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Артурас Гудайтис.