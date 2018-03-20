Ещё
Дабл-дабл Гудайтиса не спас «Милан» в матче с «Жальгирисом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дабл-дабл Гудайтиса не спас «Милан» в матче с «Жальгирисом» 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Жальгирис» добыл победу над «Миланом» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе и на перерыв команды ушли при счёте 34:31 в пользу гостей.
Во второй половине каунассцы оправдали статус фаворита, перехватив инициативу и не отпуская её вплоть до финальной сирены. В конечном итоге «Жальгирис» оформил победу со счётом 77:65.
Самым результативным в составе победителей стал Аарон Уайт, набравший 16 очков. У «Милана» дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Артурас Гудайтис.
Чемпионат.com: последние новости
16 очков Квале помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Реджо-Эмилию» Винс Картер стал 22-м в списке самых результативных игроков в истории НБА «Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», Харден набрал 32 очка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018335
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение