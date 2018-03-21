Менетти и Обрадович — о первом матче полуфинала Еврокубка

Главные тренеры «Локомотива-Кубань» и «Реджо Эмилии» — о первом матче полуфинальной серии Кубка Европы.

Главный тренер «Реджо Эмилии» Массимилиано Менетти признался, что считает «Локо» лучшей командой в Европе. — «Локомотив-Кубань» победил заслуженно, для меня сейчас это лучшая команда в Европе, — начал Менетти. — Их 19 побед подряд в Кубке Европы лишь подтверждают это. Игру решили последние две минуты второй четверти, которые мы провалили. Тем не менее мы могли вернуться в игру, нужно было меньше нарушать правила. Мы не сдаёмся, сделаем всё возможное, чтобы вернуться в Краснодар. Это у нас внутри, мы никогда не сдаёмся. Нам очень понравилось здесь, поэтому мы хотим вернуться в этот замечательный город. — Что бы вы хотели изменить в следующем матче? — Результат (смеётся).

— А кроме него? — Я уже сказал про те две минуты во второй четверти. Они никуда не годятся. Вот с такими моментами надо что-то делать, надо от них избавляться. Сегодняшний матч показал, что мы можем бороться. Уверен, в следующей игре у нас будет другой настрой. Это касается каждого в клубе. Именно эту часть соперник не может разобрать на предматчевом видео, и в этом, как мне кажется, наш шанс.

— В сегодняшнем матче не принимал участия лидер команды Амедео Делла Валле. Насколько сильно вам его не хватало? — Честно, я даже не заметил, что его не было. Весь сезон у нас кто-то травмирован, но мы никогда не жалуемся. И именно потому мы здесь. — Могла ли ваша команда перевернуть исход игры во второй половине? — Большое внимание в третьей четверти мы уделили игре в защите, перестав давать «Локо» набирать лёгкие очки. Казалось, что моя команда может выйти вперёд, прибавь она ещё сильнее в быстром переходе в атаку.

Главный тренер «Локо» Саша Обрадович отметил, что его команда постепенно выбирается из игровой ямы, и выразил уверенность, что в Италии матч может сложиться по-другому.

— Нервная игра, как и ожидалось, — сказал Обрадович. — Соперник проводил много тактических изменений по ходу матча, мы не всегда хорошо реагировали на них в начале матча, но постепенно нашли свою игру. Понимаем, что победы «Реджо Эмилии» над УНИКСом, «Зенитом» , «Баварией» в этом сезоне не случайны, и серьёзно подойдём ко второй игре. Сегодня мы показали не лучший баскетбол, но главное — победа. — В Кубке Европы ваша команда не проигрывает, одержав 19 побед. Зато в Единой лиге ВТБ проиграла четыре матча кряду. — Самое главное, что команда выходит из спада. А он был, об этом можно открыто говорить. У нас было много травм, к тому же добавился новый игрок. В прошлом матче Единой лиги ВТБ не принимал участия Павел Антипов , и посмотрите, как он сыграл сегодня! Марди Коллинсу приходится играть на четвёртом номере в защите, а нашего лучшего снайпера Райана Брокхоффа не было с нами из-за повреждения. Как и Владимира Ивлева . Да, в каком-то смысле мы пожертвовали матчем с «Цмоки-Минск», но я готов заплатить эту цену, выход в финал Кубка Европы важнее для нас. Поэтому мы целенаправленно готовились к игре с «Реджо Эмилией». И перед матчем в Минске я провёл тренировку специально с акцентом на первый матч полуфинала. Это мне совсем не свойственно.

— Насколько велик будет фактор болельщиков в ответном матче в Италии? — Безусловно, это будет значимый фактор. Знаю, какая атмосфера бывает на матчах — болельщики тебе разве что на голову не запрыгивают. Прочувствовал это уже несколько раз, приезжал туда как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Это настоящий шестой игрок. Они сделают всё, чтобы победить.

— С этой командой надо действовать в её быстром темпе или стараться замедлить? — С такой командой, как «Реджо Эмилия», нужно буквально лететь в нападение. Соперник отлично защищается, и это мы ощутили на себе в третьей четверти. В какой-то момент мне пришлось даже подгонять своих ребят — они слишком много задумывались. Отдельно отмечу Павла Антипова: он в начале сезона стал настоящим открытием, а сегодня помог не только своими точными бросками, но и стягивал на себя игроков. Это упрощает жизнь нашим центровым.