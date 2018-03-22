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«Нью-Орлеан» обыграл «Индиану», у Дэвиса дабл-дабл
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«Нью-Орлеан» обыграл «Индиану», у Дэвиса дабл-дабл 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: USA Today Sports
В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Хорнетс» переиграл «Индиану Пэйсерс». Встреча, состоявшаяся в Нью-Орлеане в «Сути Кинг-центре», завершилась победой хозяев — 96:92 (24:25, 27:25, 16:19, 29:23).
Лучшим игроком стал центровой «Пеликанс» Энтони Дэвис, который заработал дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов. Итуан Мур отметился 23 очками, Никола Миротив — 15. В составе «Пэйсерс» дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов в активе центрового Майлза Тёрнера. Виктор Оладипо набрал 21 очко.
«Нью-Орлеан Хорнетс» одержал третью победу подряд. «Индиана Пэйсерс», в свою очередь, уступил в третий раз в последних четырёх встречах.
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