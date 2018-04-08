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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс» в матче НБА
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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс» в матче НБА 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 8 апреля. «Денвер» обыграл «Клипперс» со счетом 134:115 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным у победителей стал Уилл Бартон, набравший 31 очко. У проигравших 24 очка на счету Лу Уильямса. Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич сделал 9-й трипл-дабл в сезоне, набрав 23 очка и сделав 11 подборов и 11 передач.
"Денвер" выиграл пятый матч подряд и занимает девятое место в Западной конференции, одержав 45 побед при 35 поражениях. Команда продолжает борьбу за путевку в плей-офф. «Клипперс» же потеряли шансы выйти в плей-офф, команда расположилась на 10-м место с 42 победами при 38 поражениях.
В следующем матче «Денвер» 9 апреля дома сыграет с «Портлендом», «Клипперс» в тот же день примут «Нью-Орлеан».
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