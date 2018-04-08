Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс» в матче НБА

ТАСС , 8 апреля. «Денвер» обыграл «Клипперс» со счетом 134:115 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Денвер" выиграл пятый матч подряд и занимает девятое место в Западной конференции, одержав 45 побед при 35 поражениях. Команда продолжает борьбу за путевку в плей-офф. «Клипперс» же потеряли шансы выйти в плей-офф, команда расположилась на 10-м место с 42 победами при 38 поражениях.

В следующем матче «Денвер» 9 апреля дома сыграет с «Портлендом», «Клипперс» в тот же день примут «Нью-Орлеан».